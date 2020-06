Menino de 11 anos morre após ser baleado por outro menor no Complexo da Maré

Um menino de 11 anos morreu após ser baleado acidentalmente por outro menor de idade no conjunto de favelas da Maré, na zona norte do Rio. O garoto chegou a ser socorrido e levado a um hospital, mas não sobreviveu.



Segundo a Polícia Militar, policiais do 5.º BPM (Praça da Harmonia) estiveram no Hospital Municipal Souza Aguiar para averiguar a entrada de uma criança baleada por arma de fogo.



No local, os policiais foram informados que o menino Kauan Vitor teria sido atingido em frente a sua residência, no Complexo da Maré.



Ainda segundo o que foi relatado aos policiais, o disparo teria sido realizado acidentalmente por outro menor de idade, que manuseava a arma.



Até o momento, o suposto autor do tiro não foi localizado.



Pela manhã, a Secretaria Municipal da Saúde confirmou o falecimento do menino.