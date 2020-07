Fiscal humilhado no Rio diz que pensou que iria ser agredido fisicamente

O fiscal afirmou que não se desestabiliza com as ofensas e que entende que os ataques não são pessoais (foto: Divulgação/Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses)

Superintendente de Educação da Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses da cidade do Rio de Janeiro, Flávio Graça tornou-se nacionalmente conhecido no último fim de semana, ao ser ofendido por uma mulher que lhe disse que o companheiro era "engenheiro civil, formado, melhor do que você". Porém, a agressão registrada por reportagem do Fantástico, da TV Globo, não foi a única. Em uma entrevista gravada e divulgada pela própria Vigilância, Graça afirma que, durante a fiscalização a um bar da capital fluminense, chegou a ter medo de ser agredido fisicamente.



"Antes dela, tivemos outros rapazes que, por um momento, a gente pensou que fossem nos. Eles realmente foram muito mais, muito mais agressivos, antes de a imprensa chegar. E a guarda (municipal, que acompanhava a operação) teve que se portar de uma maneira mais ostensiva para coibir a ação. Eu até falei com eles: 'Olha, vocês se preparem, porque eu acho que a coisa vai chegar às vias de fato', no sentido de eles agredirem a gente. Nunca nós agredirmos eles. Fiquei com medo. A gente tem que se defender e isso é péssimo, porque as pessoas que fazem isso é para desvirtuar a fiscalização, tirar o foco da nossa ação", contou.O profissional ainda disse que não se desestabiliza com as ofensas e que entende que os ataques não são pessoais, mas, sim, contra o Estado, o poder público e a lei por ele representados. Professor, com mestrado e doutorado, Graça ainda explicou que usa nas ruas algumas técnicas aplicadas em sala de aula: "Dou aula há mais de 20 anos, convivo com os jovens, e a gente sabe que tem algumas situações que você tem que mostrar sua autoridade, mas sem se trocar com as pessoas".Sobre a mulher que o tentou humilhar, Graça afirmou não ter entendido o porquê de ela ter se ofendido com o uso do termo cidadão. "Cidadão é uma pessoa que a gente quer que todos sejam. Ter noção dos seus direitos, seus deveres. Cidadão jamais pode ser uma ofensa. É um elogio. É aquele que cumpre seus deveres e conhece seus direitos", pontuou.Diante da repercussão da reportagem, a mulher, cuja identidade não foi divulgada, acabou demitida da empresa em que trabalhava. Segundo a Taesa — uma empresa privada de transmissão de energia elétrica — a funcionária "desrespeitou a política vigente na empresa". A demissão foi celebrada por internautas nas redes sociais.