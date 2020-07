Engenheiro que intimidou fiscal da Vigilância Sanitária recebeu auxílio emergencial

de 43 anos que intimidou e ameaçou o superintendente dedurante umaem umna, no último sábado (4), recebeu odisponibilizados peloAs informações são do Jornal Extra.

De acordo com o, o engenheiro recebeu a primeira parcela da ajuda em maio. Até a noite desta segunda-feira (6), no relatório, não constava o saque das outras duas parcelas.

No sábado, o homem e a esposa foram flagrados durante uma ronda da O casal, tentou intimidar o superintendente ao ser abordado. “A gente paga você, filho. O seu salário sai do meu bolso”, afirmou a mulher, enquanto o marido filmava. “Cadê sua trena? Quero saber como você mediu sem trena”, debochou o homem. O fiscal, então, respondeu: “Tá, cidadão”, e foi surpreendido pela fala da mulher “Cidadão, não. Engenheiro civil, formado. Melhor do que você”.

A cena foi exibida no programa Fantástico, da TV Globo, nesse domingo e causou indignação nas redes sociais. Depois da repercussão, o engenheiro chegou a apagar seus perfis. Em um deles, ele se descrevia como "pai, casado, engenheiro, atleta amador, mergulhador, de direita, anti-PT, anti-PSOL e anti PC do B".

Na manhã desta segunda-feira (06), a, uma das maiores empresas brasileiras de transmissão de energia elétrica do país, demitiu a mulher do engenheiro , que tem 39 anos e é engenheira química. Em nota, a empresa confirmou a decisão e afirmou que "compartilha a indignação da sociedade em relação a este lamentável episódio, sobretudo em um momento no qual o número de casos da doença segue em alta no Brasil e no mundo."