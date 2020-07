Luciano Huck vende participação e deixa de ser sócio da rede Madero

Os valores da negociação não foram informados (foto: @juniordurski/Instagram ) Huck resolveu vender a participação que tinha na rede paranaense de restaurantes Madero. A parte que cabia a Huck fica agora sob o controle de Junior Durski, sócio majoritário da empresa. A informação foi confirmada pela assessoria do apresentador neste domingo (5). O apresentador Lucianoresolveua participação que tinha na rede paranaense de restaurantes Madero. A parte que cabia a Huck fica agora sob o controle de Junior Durski, sócio majoritário da empresa. A informação foi confirmada pela assessoria do apresentador neste domingo (5).





"Luciano Huck, por meio da Joa Investimentos S/A, controlada por ele, comunica que deixa, a partir desta data, de ser acionista do Madero, tendo alienado a totalidade de sua participação societária para o fundador Junior Durski”, disse o comunicado.









Coincidência ou não, Junior Durski, ex-sócio de Huck, é um apoiador declarado de Jair Bolsonaro e já se envolveu em algumas polêmicas. O empresário criticou, por exemplo, as medidas de isolamento social durante a pandemia do novo coronavírus.





“Eu sou totalmente contrário a esse lockdown. O Brasil não pode parar dessa maneira (…) Eu sei que tínhamos de chorar e vamos chorar por cada uma das pessoas que morrerem com o coronavírus. Vamos cuidar, vamos isolar os idosos e as pessoas com algum problema de saúde. É nossa obrigação fazer isso. Mas não podemos parar por conta de 5000 pessoas ou 7000 pessoas que vão morrer”, afirmou.





Junior Durski também minimizou o potencial da COVID-19. Quando questionado se sua posição não divergia com a de Luciano Huck, Durski disse que não precisava estar alinhado com o sócio. "Somos sócios e pensamos diferente do ponto de vista político".





Os valores da negociação não foram informados.