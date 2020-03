Dono do Madero diz que consequências econômicas serão maiores que mortes por coronavírus

(foto: Reprodução/Instagram)

Junior Durski, dono da rede de restaurantes Madero, criticou o regime de confinamento da população brasileira por causa da pandemia de COVID-19, doença respiratória causada pelo novo coronavírus que pode levar a pessoa infectada à morte. Segundo ele, o país sofrerá consequências econômicas muito maiores do que a quantidade de óbitos. O vídeo publicado no Instagram do proprietário da empresa recebeu milhares de curtidas e comentários de críticos e apoiadores (assista abaixo):



Ver essa foto no Instagram É o que teremos em 2021 se não parar este LOCKDOWN INSANO. Vão morrer 300,400, 500 MIL PESSOAS nos próximos 2 anos no Brasil em consequência do dano econômico causado pelo LOCKDOWN. @kethlendurski @maderobrasil @jeronimoburger @rafael_o_mello @gmunaretto @ricardo__fernandes @rvalverde73 @laysadurski @maydurski Uma publicação compartilhada por Junior Durski (@juniordurski) em 23 de Mar, 2020 às 1:18 PDT O empresário, dono da rede de restaurantes, criticou o regime de confinamento da população brasileira por causa da pandemia de, doença respiratória causada peloque pode levar a pessoa infectada à morte. Segundo ele, o país sofrerá consequências econômicas muito maiores do que a quantidade de óbitos. O vídeo publicado no Instagram do proprietário da empresa recebeu milhares de curtidas e comentários de críticos e apoiadores (assista abaixo):





“Oi, pessoal, estou passando aqui para dizer que sou totalmente contrário a esse lockdown (bloqueio, em inglês) que estamos tendo no Brasil. O Brasil não pode parar dessa maneira, o Brasil não aguenta. Tem que ter trabalho, as pessoas têm que produzir, têm que trabalhar. O Brasil não tem essa condição de ficar parado assim”, afirmou.





“As consequências econômicas que teremos no futuro serão muito maiores do que as pessoas que vão morrer agora com o coronavírus. Sei que temos de chorar e vamos chorar por cada uma das pessoas que vão morrer com o coronavírus. Vamos cuidar, vamos isolar os idosos, as pessoas que tenham algum problema de saúde, como diabetes, vamos! É nossa obrigação fazer isso. Mas não podemos, por conta de cinco ou sete mil pessoas que vão morrer...”, continuou.





Durski relativizou o possível número de vítimas fatais do novo coronavírus ao mencionar estatísticas de assassinatos e mortes por desnutrição. “Sei que isso é grave, sei que é um problema, mas muito mais grave é o que já acontece no Brasil. Em 2018, morreram mais de 57 mil pessoas assassinadas no Brasil. Mais de 6 mil pessoas por desnutrição… isso anotado na certidão de óbito. Quantas morreram que não foi anotado que eram desnutrição e inanição?”.