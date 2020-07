Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 33 milhões; confira os números

O próximo sorteio está marcado para quarta-feira (8) (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Nenhum apostador acertou as seis dezenas da, sorteada na noite deste sábado (4). De acordo com a Caixa, as dezenas premiadas foram: 05 - 15 – 18 – 27 – 49 – 57. Desta forma, o prêmio acumulado passa a ser de R$