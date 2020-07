Coronavírus: servidores do Ministério da Saúde testam positivo

Outros funcionários da pasta da Saúde podem estar contaminados (foto: Divulgação/ Estadão Conteúdo) pandemia do novo coronavírus bateu à porta do Ministério da Saúde e já começa a preocupar o governo em relação aos trabalhos realizados pelo órgão. Nesta semana, pelo menos quatro servidores da Assessoria de Comunicação da pasta realizaram o teste swab (nasofaringe), que apontou a infecção. do novobateu à porta doe já começa a preocupar o governo em relação aos trabalhos realizados pelo órgão. Nesta semana, pelo menos quatroda Assessoria de Comunicação da pasta realizaram o teste swab (nasofaringe), que apontou a infecção.









Como os pacientes atingidos pelo vírus estavam indo ao trabalho todos os dias, tiveram contato com diversos colaboradores, os demais estão sendo testados também. O temor, dentro do ministério, é que os vírus tenha sido transmitido para trabalhadores de outros departamentos e que ocorra uma infecção generalizada no local. Além de atingir o governo enquanto as políticas de saúde recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como isolamento e distanciamento social, são deixadas de lado pelo Executivo, a doença pode interferir no trabalho realizado pela pasta.