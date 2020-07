Avó de Michelle Bolsonaro é internada em Brasília com falta de ar

A avó da primeira dama, Michelle Bolsonaro, estáno Hospital Regional de Ceilândia, em Brasília, com falta de ar. Na manhã desta quarta-feria (1/7), Maria Aparecida Firmo Ferreira foi encontrada por vizinhos caída na rua principal do Bairro Sol Nascente e foipara o hospital.Uma fonte, que preferiu ter o nome preservado, relatou ao Correio que Maria Aparecida Firmo Ferreira, 79 anos, sentiu-se malda casa dela, no Setor de chácaras do Sol Nascente.Com a queda, Maria Firmo ralou o cotovelo. "Meu irmão a colocou no carro e a levou para o Hospital de Ceilândia. Ela não parecia bem. Estava com muitade ar e ela tem complicações de saúde", detalhou.Ao, a Secretaria de Saúde confirmou que Maria Firmo deu entrada no Pronto Socorro, que é o lugar onde ficam os pacientes com suspeita depelo novo coronavírus. Ela será submetida a exames para confirmar ou descartar a