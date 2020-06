Região Sudeste é a mais ansiosa durante a pandemia, diz pesquisa

(foto: www.amenclinics.com/Divulgação)

Sair emocionalmente ileso da pandemia de COVID-19 talvez seja tarefa impossível para quem é humano. Sobretudo no Brasil, onde a doença já ansiedade. Ao menos essa é a constatação de uma pesquisa contratada pelo serviço de streaming Deezer, que envolveu onze mil usuários de diversas plataformas virtuais de entretenimento em oito países - Brasil, França, Alemanha, Egito, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, EUA e Reino Unido. Sair emocionalmente ileso dadetalvez seja tarefa impossível para quem é humano. Sobretudo no Brasil, onde a doença já matou quase 60 mil pessoas, infectou 1,34 milhão , devastou a economia, causou desemprego e outras tantas tragédias. E o que sente o brasileiro nesse momento caótico? Antes de mais nada,. Ao menos essa é a constatação de uma pesquisa contratada pelo serviço deDeezer, que envolveu onze mil usuários de diversas plataformas virtuais de entretenimento em oito países - Brasil, França, Alemanha, Egito, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, EUA e Reino Unido.









Audioterapia

Para 58,8% dos sudestinos ouvidos, músicas e podcasts de autoajuda funcionam como uma espécie de ansiolítico. As canções são consumidas em maior dose: 90,2% disseram que elas são capazes de melhorar o humor durante os dias de isolamento. Os hits considerados mais positivos são os deste ano (59,4%) , seguidos daqueles lançados na década de 1990 (49,2%).





Outro recurso que caiu no gosto dos moradores do Sudeste, segundo o Deezer, são os podcasts: 38,4% dos participantes afirmaram ter começado a ouvi-los durante a pandemia. Citados por 37,8% do público, os audiobooks também têm feito sucesso. As duas mídias foram mencionadas como bons instrumentos de distração.





O bom e velho rádio não ficou para escanteio. Para 33,7% dos entrevistados, ele é um bom meio entretenimento; 44,5% enxergam o veículo como aliado do bom humor.





Apesar de ansiosos, os brasileiros parecem manter alguma esperança em dias melhores. O segundo sentimento mais citado da pesquisa foi o otimismo (17,7%). A região mais otimista é a Norte (20,45%). Na sequência vêm Centro-Oeste (20,83%), Sudeste (18,19%), Sul (16,25%) e Nordeste (15,81%).





Ranking internacional

A ansiedade foi o sentimento mais mencionado em todos os países que integram levantamento da Deezer. A campeã é a Arábia Saudita (48%). O país mais otimista do estudo, por sua vez, é a Alemanha (22,45%). Veja a posição dos Brasil nos dois rankings:





TOP 5 DOS AFLITOS

Arábia Saudita: 48% Egito: 41,60% Brasil: 41,10% Reino Unido: 40,20% Emirados Árabes Unidos: 38,40%





TOP 5 DOS OTIMISTAS