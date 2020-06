Números da COVID-19: Brasil registra 552 mortes e mais 30 mil novos casos em 24h

O Brasil chegou a 57.622 mortes – confirmadas – causadas pela COVID-19, segundo dados do Ministério da Saúde. O país registra 1.344.143 ocorrências da doença.



O total de brasileiros recuperados do coronavírus é de 733.848.







COVID-19 em Minas Gerais

Nas últimas, foram confirmados maise um aumento depessoas contaminadas.

Nas últimas 24 horas, foram confirmadas 17 mortes e registrados 1.775 novos casos de COVID-19 em Minas. Com esses números, o estado chega a 899 mortes no total, de acordo com o boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, neste domingo.



O balanço aponta um total de 42.741 diagnósticos positivos para a doença.

A maior parte das mortes confirmadas pelo balanço da SES foi em Governador Valadares, que teve cinco mortes registradas nas últimas 24 horas. As outras mortes foram confirmadas em Rio Novo, São João Del Rei, Frutal (2), Conceição das Alagoas, Campos Altos, Ipatinga (3) e Araguari.

As mortes foram registradas em 225 municípios mineiros. O vírus circula em 690 cidades. Uberlândia lidera o número de casos, com 5.984 confirmações e 76 mortes, de acordo com o balanço da SES. No entanto, de acordo com os dados da prefeitura, são 6.060 infecções e 100 mortes na sexta (26). Belo Horizonte vem em seguida com 5.087 casos e 108 mortes. A situação também é de alerta em Governador Valadares com 973 casos e 36 mortes.