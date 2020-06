Governador Ronaldo Caiado orienta lockdown de 14 dias em Goiás

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), orientou um lockdown (isolamento total) de 14 dias no estado a partir de terça-feira (30/6). O pedido foi feito aos prefeitos dos municípios goianos em uma reunião nesta segunda-feira (29/6).









Diante da estimativa, o governador sugeriu que os prefeitos fechem o comércio por 14 dias e reabra por igual período, alternadamente, até setembro. Atualmente, a média de isolamento social do estado é de 46,3%, segundo o site de monitoramento In Loco. Abaixo do índice de confinamento recomendado por autoridades de saúde, que é de 70%.

O governador ponderou ainda que os prefeitos precisam rever as flexibilizações e disse que a polícia está à disposição, caso os municípios optem pelo lockdown. "Eu não posso aceitar que haja omissão de autoridades. A responsabilidade é de todos nós. Cada prefeito e cada prefeita vai responder pelo caos nos seus municípios. Reflitam bem, analisam bem", disse o governador.





O estado de Goiás tem 21.984 casos do novo coronavírus, com 435 óbitos registrados. Apesar de, na comparação com os outros estados, os números serem baixos, a curva de novas infecções é a que mais cresce no país.