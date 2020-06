Homem que fincou cruzes durante ato em Copacabana desabafa sobre atitude de bolsonaristas

Márcio pediu respeito enquanto colocava as cruzes de volta na areia (foto: Reprodução)





A cena de Márcio colocando os símbolos nos respectivos lugares logo viralizou na internet. Enquanto fincava as cruzes, o taxista desabafava pela falta de empatia de algumas pessoas contrárias ao movimento. Em entrevista à ONG Rio de Paz, organizadora do ato, Márcio contou um pouco do que sentiu naquele momento.









Márcio descartou qualquer envolvimento político ao colocar as cruzes de volta, destacando que a dor da perda do filho o incentivou a tomar tal atitude. "As pessoas comec%u0327aram a rir, enta%u0303o toda aquela dor de pai represada pela morte do meu filho saiu. Na%u0303o e%u0301 uma questa%u0303o poli%u0301tica. E%u0301 a dor de um pai", desabafou.





Nesta quinta, o Brasil ultrapassou a triste marca de 40 mil mortes por coronavírus. Uma das coisas que mais incomoda Márcio, além da perda do filho em 18 de abril, é o descaso das autoridades, sobretudo do presidente Jair Bolsonaro. O taxista lembrou das palavras de Bolsonaro, quando disse ‘e daí?’ . Na ocasião, o presidente tinha sido questionado pelos dados da época, que apontavam mais de 5 mil óbitos.









Ainda durante o protesto pacífico, um



Hoje, durante um protesto pacífico organizado pela ONG @riodepaz com 100 covas nas areias de Copacabana, no Rio, um bolsonarista xingou os organizadores de %u201Cseus merdas%u201D. Na sequência, um pai que perdeu o filho de 24 anos para a Covid recoloca cruzes arrancadas pelo apoiador pic.twitter.com/kYEeRf80g7 %u2014 Estado de Minas (@em_com) June 11, 2020

"E dai%u0301? Va%u0303o morrer mesmo. Como ele (Jair Bolsonaro) fala um nego%u0301cio desses? Esse descaso tem me incomando ha%u0301 muito tempo", concluiu.Ainda durante o protesto pacífico, um bolsonarista xingou os organizadores de “seus merdas” como é possíver ver no vídeo postado no perfil do Twitter da ONG carioca . Durante a sequência das imagens, Márcio apareceu recolocando as cruzes arrancadas por outro homem apoiador de Bolsonaro.

O taxista, de 55 anos, passava pela orla da, no Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira quando viu um apoiador do presidente derrubando algumas das 100 cruzes que haviam sido fincadas para simbolizar as mortes porno Brasil. Márcio, na hora, lembrou do filho, de 25 anos, vítima da, e colocou todas as cruzes nos lugares.