Renata Vasconcellos e William Bonner pedem paz após invasão de homem armado de faca na sede da Globo

Os âncoras do Jornal Nacional,, pediramna edição desta quarta-feira do noticiário noturno da TV Globo. Renata, aniversariante do dia, era alvo de um homem que invadiu a sede da emissora durante a tarde armado com uma faca e acabou fazendo a repórter Marina Araújo refém.

“Ao longo da tarde, a notícia correu e nós recebemos muitas mensagens de apoio. Agradecemos todas as manifestações de solidariedade de autoridades, de colegas e do público. E agradecemos muito. Foi um susto enorme, mas nós recebemos aqui neste ambiente da redação as duas colegas sãs e salvas. Por isso agradecemos, também, claro, a ação impecável da Polícia Militar na proteção delas”, disse William Bonner.





E completou, se dirigindo à colega de bancada: “Não foi um aniversário tranquilo, né, Renata. Mas foi o fato mais importante é que a Marina está bem e você está bem. E vida que segue”.



Ao que Renata respondeu: “É isso, vida que segue. Desejo a todos paz. Boa noite”.