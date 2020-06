Governo recua e volta a divulgar soma de óbitos: são mais de 37 mil

Números totais da COVID-19 no Brasil voltaram a ser exibidos pelo Ministério da Saúde (foto: Reprodução)

Na última sexta-feira, o boletim epidemiológico divulgado peloestava com menos informações, como o. Logo em seguida, o site do Ministério da Saúde com os dados entrou em manutenção , retornando ao ar por volta das 16h de sábado com várias alterações Minutos depois de a imprensa receber os números enviados pela assessoria do, o site da pasta informou dados diferentes , com, além de, dado que não havia sido informado no boletim enviado pela assessoria.A página passou a contar apenas o, sem os dados totais da doença no país. Também não estão presentes osque detalhavam aem território nacional.O Brasil chegou a ser excluído da plataforma da Universidade Johns Hopkins , dos Estados Unidos, que abriga dados globais do coronavírus. No entanto, a instituição retornou com os índices brasileiros e afirmou que, até que o site dovoltasse ao normal.Diante da ausência de números, fontes alternativas começaram a surgir na internet, como a plataforma gerenciada pelo. Quem também lançou uma base de dados sobre ano Brasil foi o ex-Secretário Executivo do Ministério da Saúde,, que prometeu atualizar o site de, com números obtidos diretamente das secretarias estaduais de saúde do país.A omissão de dados dochegou a entrar na mira daque, na noite do último sábado, abriu investigação para apurar as mudanças determinadas peloà pasta. A PGR deu 72 horas para que o governo esclareça os motivos da mudança.Outra polêmica sobre a divulgação dos dados oficiais está no. O governo Bolsonaro havia informado que os números seriam liberados às 22h para 'evitar subnotificação'. Mas neste domingo, o boletim foi levado a público por volta das 21h20. Na sexta, o presidente Jair Bolsonaro havia ironizado a por não conseguir noticiar as estatísticas brasileiras no