COVID-19: manutenção no portal do Ministério da Saúde já dura mais de 15 horas

''Portal em manutenção'' é a mensagem do Ministério da Saúde para a população em plena pandemia (foto: Reprodução/Ministério da Saúde)

O portal COVID-19 do Ministério da Saúde, que atualiza diariamente os números da doença no Brasil, está fora do ar há quase 16 horas. Quando se tenta acesso ao site, o cidadão encontra a mensagem “portal em manutenção”.

Após alterar o horário de divulgação do balançocom objetivo de prejudicar telejornais e jornais impressos que são fechados mais cedo, o governo também não informou em sua peça gráfica de sexta-feira (5) oda doença.

Dessa maneira, a imagem trouxe apenas os casos e mortes incluídos nas últimas 24 horas no país.

Passando pra avisar que o site do @minsaude com números de COVID-19 tá fora do ar e os boletins passaram a sair cada vez mais tarde e incluir cada vez menos informação. Não testamos e tamos a caminho de resolver os números da COVID-19 fechando os olhos.https://t.co/n53HF3JVEv pic.twitter.com/tHCz7lrdn8 %u2014 atila iamarino (@oatila) June 6, 2020

Além disso, o boletim traz incongruências em relação ao informado pelas secretarias estaduais de Saúde. Enquanto no Maranhão houve um salto de novos casos no balanço do ministério (2.684 contra 2.157 informados pelo estado), no Ceará houve diminuição (2.381 no governo federal contra 1.800 no estadual).

Alguém conhece algum técnico do @minsaude, não é manutenção e sim censura?



"Técnicos do Ministério da Saúde foram surpreendidos com uma nova orientação do ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, para que fossem retirados do site da pasta os dados." pic.twitter.com/bJURGsEPjq %u2014 Marcelo Oliveira (@Capyvara) June 6, 2020

O governo também deixou de atualizar o balanço no Twitter do Ministério da Saúde. Isso acontecia diariamente para informar a população sobre o quadro da pandemia no Brasil.

“É para pegar o dado mais consolidado. E tem que divulgar os mortos no dia. Por exemplo, parece que dois terços dos mortos eram de dias anteriores, o mais variado possível. Tem que divulgar os do dia. O resto consolida pra trás”, admitiu o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no Palácio da Alvorada, em Brasília, nesta sexta.

Bolsonaro também disse que “acabou matéria no Jornal Nacional” ao justificar o porquê da alteração do horário de divulgação dos dados.

Adequação

Na manhã deste sábado, o presidente Jair Bolsonaro usou o Twitter para dar explicações sobre a nova estratégia de divulgação do Ministério da Saúde, o que chamou de adequeção para "evitar subnotificação".

1- O @minsaude adequou a divulgação dos dados sobre casos e mortes relacionados ao Covid-19.



Ao longo do enfrentamento da doença, a coleta de informações evoluiu com capacitação e serviços laboratoriais. As medidas, assim, permitem obter dados mais precisos sobre cada região. %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 6, 2020

"Para evitar subnotificação e inconsistências, o Ministério da Saúde optou pela divulgação às 22h, o que permite passar por esse processo completo (de verificação dos dados junto a estados e municípios). A divulgação entre 17h e 19h, ainda havia risco subnotificação. Os fluxos estão sendo padronizados e adequados para a melhor precisão", escreveu o presidente em sua conta oficial.

3- Ao acumular dados, além de não indicar que a maior parcela já não está com a doença, não retratam o momento do país. Outras ações estão em curso para melhorar a notificação dos casos e confirmação diagnóstica. %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 6, 2020