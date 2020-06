Portal do governo sobre coronavírus volta ao ar sem total de casos e mortes

Site com informações sobre o novo coronavírus no país voltou ao ar com diversas alterações; informações foram retiradas (foto: Reprodução/Ministério da Saúde)

Depois da manutenção iniciada na noite dessa sexta-feira, odoque reúnesobre a pandemia do novono Brasilno fim da tarde deste sábado. O site apareceu bastante mudado: agora, constam apenas os números deregistrados nas, sem os dados totais da doença no país. Tambémestão presentes osque detalhavam a situação da doença em território nacional.Na parte superior do covid19.saude.gov.br , estão as novas infecções (30.830) e as novas mortes (1.005) Mesmo assim, elas são precedidas, respectivamente, pelas expressões “Casos confirmados” e “Óbitos confirmados”. O termo, indicando que os dados são referentes apenas aos registros ocorridos entre as noites de quinta e sexta-feira, está emconsideravelmente, abaixo dos dados.Em contrapartida, há destaque para o número de brasileiros(11.977). O dado também não é consolidado e, por isso, leva em conta apenas fatos acontecidos entre quinta e sexta.

Retirado, também, um botão que permitia o download dos dados sobre a doença. O mecanismo ficava no canto superior direito da plataforma.



Com informações de Pedro Lovisi