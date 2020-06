Ministério da Saúde apresenta números contraditórios em boletim deste domingo

Site do Ministério da Saúde apresenta números diferentes aos que a imprensa recebeu via assessoria (foto: Reprodução)





Antes de os dados irem para o site, assessoria enviou números à imprensa (foto: Reprodução) Ministério da Saúde enviou informações que indicavam 1.382 mortes e 12.581 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, totalizando 37.312 óbitos e 685.427 ocorrências da doença. No entanto, os dados divulgados no site estão completamente diferentes, com 525 vidas perdidas e 18.912 registros de pacientes infectados, além de 6.803 pessoas curadas, dado que não havia sido informado no boletim enviado pela assessoria.



A divergência de dados surge num momento em que diversas polêmicas rodeiam a divulgação dos números do coronavírus no Brasil. Além da omissão de dados totais, praticados desde sexta-feira, o governo também passou a liberar as estatísticas às 22h, que eram mostradas ao público às 17h sob a gestão de Luiz Henrique Mandetta no Ministério da Saúde e às 19h com Nelson Teich no comando da pasta.





Jair Bolsonaro ironizou a questão do horário afirmando que a TV Globo, por meio do Jornal Nacional, Ainda na sexta, o presidenteironizou a questão do horário afirmando que a, por meio do não iria mais poder noticiar os números da COVID-19 durante o telejornal. Neste domingo, os dados foram liberados mais cedo que o de costume nos últimos dias, por volta das 21h20.

