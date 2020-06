São Paulo registra atos contra e a favor de Bolsonaro neste domingo

Manifestantes contra Bolsonaro se reuniram no Largo da Batata (foto: Reprodução/PMESP)

A manifestaçãoo presidenteemfechou um trecho da avenida Brigadeiro Faria Lima no Largo da Batata sentido Avenida Rebouças, próximo ao metrô.Manifestantes ocuparam parte da Praça que vai até o quarteirão da Igreja Paróquia Nossa Senhora de Monte Serrante.A grande maioria dos manifestantes, masde dois metros.Há apenas um carro de som que é compartilhado com os líderes do ato; torcedores, líderes estudantis da UNE e ativistas do Conlutas (ligado ao PSOL).Em outro ponto da cidade, um grupo de manifestantesse reuniu na esquina da Avenida Paulista com a Rua Pamplona, próximo ao prédio da Fiesp. Manifestantes carregavam faixas que pediame com críticas ao governador de São Paulo,(PSDB).Com bandeiras do Brasil e do estado de São Paulo, os manifestantes ficaram a maior parte do tempo sobre a calçada, na esquina, sem número suficiente para ocupar as faixas de trânsito. O tráfego de veículos na via não foi afetado entre 11h e 15h30.Além de pedir, alguns manifestantes defendiam interesses de suas categorias profissionais. Duas pessoas carregavam uma faixa que pedia a. Não houve registro de ocorrências policiais no movimento.