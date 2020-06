Protesto antirracismo no Rio termina pacífico com gritos contra Bolsonaro

(foto: Reprodução/Centro de Operações Rio)

Uma multidão, a maioria vestida de preto e usandocontra o, tomou na tarde deste domingo uma das pistas da, no Centro do Rio de Janeiro, paranas favelas da cidade."Eu tô de preto, de favelado, que todo dia na favela é assassinado", era um dos principais gritos de guerra durante o trajeto aberto pela faixa "As mães negras não aguentam mais chorar".O ato homenageou, como, no ano passado;, morto este ano;, em 2018; e, em 2019, além de lembrar o assassinato até hoje sem esclarecimento da vereadora, há dois anos.Organizados e gritando palavras de ordem durante todo o tempo, a manifestaçãosignificativo, apesar docercando a passeata por todo o trajeto e revistando os participantes constantemente,em outros protestos na cidade.Apenas a presença de uma bandeira de um partido político rendeu umno evento, mas foi logo resolvido sem maiores consequências, além de uma questão interna se iriam, como nos atos nos Estados Unidos, o que causou divergências. "Não vamos nos ajoelhar para o Estado", bradavam os contrários ao ato copiado de outros manifestos.Não faltou, entretanto, entre os cartazes, a frase "I can't breathe", dita pelo norte-americano preto, assassinado nos Estados Unidos por um policial.Por volta das 16h, todos deitaram no chão simulando corpos mortos por policiais e gritaram a frase que ficou marcada nos protestos de todo mundo,Pelo Instagram, o Instituto Marielle Franco transmitiu a manifestação, que lembrava a todo momento a vereadora assassinada em 2018: "Marielle perguntou, eu também vou perguntar, quantos mais vão ter que morrer para essa guerra acabar", era uma das palavras de ordem puxada durante a caminhada, que partiu do monumento ao líder preto Zumbi até a Igreja da Candelária.também não faltaram e tiveram reforço por toda a cidade, com manifestações nas janelas de quem não foi à manifestação do Centro.nos bairros do Flamengo, Laranjeiras, Jardim Botânico, Santa Teresa e Grajaú, entre outros. O protesto foi convocado pelas redes sociais em protesto contra o presidente."Doutor, eu não me engano, o Bolsonaro é miliciano", cantaram algumas vezes os manifestantes durante a caminhada e vários cartazesda presidência.O ato terminou há pouco, com os manifestantes sendo acompanhados durante toda a dispersão até a entrada do metrô.