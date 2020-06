Ato antifascista é pacífico e termina sem grandes conflitos em Brasília

Não foram registradas grandes intercorrências na manifestação em Brasília (foto: Minervino Júnior/DA/CB Press)





Bolsonaro chegou a sugerir o uso da Força Nacional, mas o governador Ibaneis Rocha (MDB) afirmou que que as forças policiais locais seriam suficientes. De acordo com a Divisão de Comunicação da Polícia Civil (Divicom), apenas uma pessoa, de 23 anos, foi levada à 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) por ter sido flagrado pichando a Biblioteca Nacional. Ele assinou um termo de comparecimento em juízo e foi liberado.





O esquema de segurança montou um cordão de policiais militares entre as vias da Esplanada dos Ministérios, que foram fechadas para o tráfego de veículos e acabaram sendo tomadas por manifestantes dos dois lados.





(foto: Minervino Júnior/DA/CB Press) gritavam palavras de ordem pela democracia, pela vida da população negra e em defesa do Sistema Único de Saúde (SUS). Do outro lado, dezenas de pessoas entoavam palavras de apoio a Bolsonaro e críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao comunismo, em um trio elétrico. Em uma pista, milhares de protestantes contra o governo, pela vida da população negra e em defesa do. Do outro lado, dezenas de pessoas entoavam palavras de apoio a Bolsonaro e críticas aoe ao comunismo, em um trio elétrico.





As manifestações geraram aglomerações em meio à pandemia do novo coronavírus, mas protestantes argumentavam que os problemas sociais do país precisam ser combatidos com o grito das ruas.

O atoe em realizado neste domingo , na, terminou de forma pacífica. Apesar do policiamento reforçado e uma preocupação com possíveis confrontos entre apoiadores e críticos do presidente(sem partido), não foram registradas grandes intercorrências.