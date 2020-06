Sílvio Santos teve o nome cadastrado no auxílio emergencial, diz colunista

Mais um personalidade ilustre apareceu na lista de cadastrados do- ajuda do governo federal concedida a trabalhadores informais e de baixa renda durante a pandemia de. Desta vez, foi. As informações são do colunista Leo Dias.

Segundo Leo Dias, a denúncia partiu da conta @Konther, no Twitter. Os dados do dono do baú teriam sido inseridos no app do auxílio na noite de 23 de maio. Procurada, a assessoria do apresentador se mostrou surpresa e disse que "só pode ser uma brincadeira". empresário Luciano Hang e um dos filhos do jornalista, também tiveram seus nomes incluídos no cadastro. O dono da rede varejista Havan afirma que seus dados pessoais foram vazados por hackers. O filho de Bonner registrou boletim de ocorrência sobre o fato. Ele alega que suas informações pessoais foram caíram nas mãos de estelionatários.