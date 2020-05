Vítima de racismo em perfil dedicado a livros, garoto de 12 anos recebe enxurrada de amor nas redes

(foto: (Foto: Reprodução/redes sociais)) literatura, Adriel Bispo de Souza mantém a página @livrosdodrii no instagram onde posta resenhas e dicas de seus livros favoritos. O garoto, que se descreve como um admirador da cultura nerd e geek, acabou sendo vítima de comentários racistas na noite dessa quarta-feira (27) no Instagram. Jovem e já fã demantém a páginano instagram onde posta resenhas e dicas de seus livros favoritos. O garoto, que se descreve como um admirador daacabou sendona noite dessa quarta-feira (27) no Instagram.









O garoto publicou as mensagens em seus stories no Instagram demonstrando força após o ataque. "Esse tipo de coisa não me abala em nenhum ponto. Aliás, tenho orgulho de ser negro", declarou.

O ataque sofrido por Adriel logo repercutiu nas redes sociais. Winnie Bueno, criadora do projeto que conecta pessoas e livros (Winnieteca), denunciou o caso e pediu que seus seguidores enchessem o menino de amor: "Ele é uma criança. Uma criança sendo atacada de forma vil, desumana e cruel", publicou.





Em meio a um ataque, muito amor e apoio surgiu. Adriel ainda recebeu mensagens do ator Bruno Gagliasso, da campeã do Big Brother Brasil Thelma Assis, teve um fã clube criado em sua homenagem e conseguiu uma assessora para ajudá-lo a cuidar de sua página no instagram, agora com mais de 200 mil seguidores.