Entidade lança livro tirando dúvidas sobre esclerose múltipla

Uma doença neurológica que atinge mais de 2,3 milhões de pessoas em todo o mundo e ainda é desconhecida por mais da metade da população brasileira. Isso causa diversos obstáculos entre o diagnóstico e a qualidade de vida. Uma pesquisa do Instituto Datafolha, de 2017, revela que 80% dos brasileiros desconhecem a esclerose múltipla (EM). Algumas pessoas associam a condição a idosos, outros imaginam que se trate de problemas nos ossos - todas informações equivocadas.



No entanto, a esclerose múltipla é a doença neurológica mais comum em jovens adultos que, se não diagnosticada e tratada precocemente, tem um impacto negativo em variados segmentos - seja na saúde ou até na economia.



Neste sábado, 30 de maio, comemora-se o Dia Mundial da Esclerose Múltipla. Apesar de muitas doenças crônicas hoje terem tratamentos eficazes e permitirem que a pessoa tenha uma boa qualidade de vida, exerça atividade laboral e constitua família, algumas ainda são mais enigmáticas que outras.



"Esta verdade não poderia ser mais absoluta na vigência de esclerose múltipla, uma doença neurológica e autoimune, mas com causa ainda não plenamente descoberta, sintomas invisíveis (que o outro não consegue perceber além do paciente) e rodeada de mitos, alguns verdadeiros, outros não", diz o neurologista Denis Bichuetti, consultor científico da Amigos Múltiplos pela Esclerose (AME), entidade que acolhe mais de três mil pessoas mensalmente.



Ele e outros especialistas colaboraram para a elaboração do livro Esclerose Múltipla: + de 100 Respostas, Sem Mais Perguntas, que terá seu lançamento virtual pela AME nesta sexta, 29 de maio, às 11h, transmitido ao vivo pela página da associação (https://amigosmultiplos.org.br/).



Foram mais de cem perguntas selecionadas, desenvolvidas e revisadas pelos principais médicos da área de neurologia. Entre os grandes nomes dos colaboradores, estão Raquel Vassão, Jefferson Becker, Gutemberg Augusto Cruz dos Santos e Anderson Kuntz Grzesiuk.



"Para navegar neste mar de dúvidas que cercam o recém-diagnosticado ou talvez até mesmo aquele que já tenha na esclerose múltipla sua parceira de longa data, o time da AME realizou um minucioso trabalho técnico com a participação de médicos especialistas das cinco regiões brasileiras, com perguntas diretas e respostas claras que poderão ajudar quem convive com EM, seus familiares e amigos, na compreensão de alguns sintomas e até mesmo planejamento de consultas e, quem sabe, planejamentos de vida", afirma Bichuetti.



Instituições de alta relevância e atuação na área, como o BCTRIMS e a ABN, também fizeram parte do processo, que somou mais de um ano de trabalho para entregar um conteúdo que fosse relevante para a sociedade, informativo, de qualidade e que realmente auxiliasse na vida de quem tem o diagnóstico.



Serviço:



Esclerose Múltipla: + de 100 Respostas, Sem Mais Perguntas , disponível na Amazon.



Preço: R$ 24,90 (todo o valor será revertido para auxiliar o trabalho da associação). Para quem não tem condições de adquirir o livro, ele poderá ser disponibilizado gratuitamente, basta enviar um e-mail para sobreem@amigosmultiplos.org.br.