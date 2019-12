Seguranças acusados de racismo, filmados agredindo jovem negro, são afastados

(foto: Reprodução/Twitter) três seguranças que foram filmados tentando “conter” um adolescente negro no Metrô de São Paulo por pedir esmolas foram afastados dos seus cargos nesta terça-feira. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da empresa que administra o metrô. Ostentando “” umporforam afastados dos seus cargos nesta terça-feira. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da empresa que administra o metrô.







Dezenas de pessoas teria pedido aos seguranças que parassem com as agressões, mas de acordo com testemunhas quanto mais os pedidos aumentavam, mais os seguranças ficavam agressivos.





O metrô afirma que uma usuária alertou aos agentes sobre um menor “em atitude suspeita”. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública, da gestão João Dória (PSDB), afirmou que o adolescente entregava papéis com pedidos de ajuda a passageiros em um vagão, quando foi abordado por seguranças, que o acusam de furtar passageiros. Ainda de acordo com a secretaria, o menor reagiu à abordagem. Nenhum objeto foi encontrado com o adolescente e nenhuma suposta vítima localizada, disse a pasta.





De acordo com a assessoria de imprensa do Metrô, “os funcionários envolvidos na ocorrência foram afastados enquanto o fato está sendo apurado.”





O caso é investigado pela 56º Distrito Policial (Vila Alpina). Foram solicitadas pela unidade as imagens da câmeras de segurança. O jovem agredido foi encaminhado para o exame de corpo de delito. O caso foi registrado como lesão corporal, abuso de autoridade e racismo.



Repercussão

Na internet, milhares de internautas se revoltaram com as imagens mostradas no vídeo. Muitas pessoas levantaram a bandeira de “combate ao racismo” e criticaram o governo Dória.



Racismo no Brasil

O racismo no Brasil tem sido um grande problema desde a era colonial e escravocrata imposta pelos colonizadores portugueses. O país foi o último a abolir totalmente a escravidão. Em uma pesquisa publicada em 2011 indica que 63,7% dos brasileiros consideram que a raça interfere na qualidade de vida dos cidadãos.





A Constituição Federal de 1988 determina, no Art 3, inciso XLI, que “Constituem objetivos fundamentais da República do Brasil: promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”, e no Art 5º, inciso XLI, que “A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais.





Na lei brasileira existem punições diferentes para os crimes de racismo e injúria racial.



O crime de racismo em si, se configura quando alguém se recusa ou impede o acesso de uma pessoa a estabelecimentos comerciais, entradas sociais, ambientes públicos e também nega um emprego. O crime de racismo é inafiançável e imprescritível, ou seja, quem praticou pode ser punido independente de quando cometeu o crime.





O crime de injúria racial também está previsto no Código Penal. Isto acontece quando a honra de alguém é ofendida usando de elementos como raça, cor, etnia, religião ou origem. Este crime está associado ao uso de palavras com teor depreciativo e ofensivo referentes à raça. O condenado deve cumprir pena de detenção de um a seis meses ou pagar multa. Porém, se a injúria conter elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem, condição de pessoa idosa ou deficiente, a pena aumenta para reclusão de um a três anos.



