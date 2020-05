Bolsonaristas fazem paródia de música de Tiririca para exaltar Cloroquina

Bolsonaristas se reúnem em Brasília (foto: Twitter/Reprodução)

) fizeram uma paródia da música 'Florentina', do palhaço e deputado Tiririca, para incentivar o uso da Cloroquina no tratamento de pacientes com COVID-19. O vídeo viralizou nas redes sociais neste sábado (16). Estudos apontam a ineficácia do remédio contra a doença.