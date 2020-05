Garçons dançam ao som do 'meme do caixão' carregando espumantes em Gramado; veja vídeo

Três garçons, embalados por cliente, fizeram a coreografia do 'meme do caixão' (foto: Reprodução)





Pelas imagens, os funcionários do estabelecimento seguem o cliente, que pula enquanto a música eletrônica toca ao fundo. É possível ver que o estabelecimento recebia diversas pessoas naquele momento.









Em nota, a direção do Divino Gastronomia & Bar repudiou o episódio. O estabelecimento confirmou a data do vídeo e esclareceu que o fato aconteceu enquanto o gerente saiu para comprar um produto que faltava no estoque. Ainda de acordo com a casa, foi o próprio cliente que pediu para que o DJ tocasse a música e que encomendou a coreografia aos garçons.





A Prefeitura de Gramado foi até o restaurante naquela noite e pediu para que o proprietário interrompesse o uso do som, uma vez que aquilo afrontava o triste momento em que a sociedade vive em função da pandemia do coronavírus.

Isso aconteceu sábado em Gramado, serra gaúcha. Com mais de 10 mil mortes no país por corona virus. A humanidade realmente não deu certo! pic.twitter.com/WlRTZNOCkZ %u2014 Mauro Borba (@mauropoprock) May 11, 2020



O 'meme do caixão' ganhou força neste período de pandemia. Se trata de dançarinos de Gana, na África, que aparecem carregando um caixão durante um funeral. Ao mesmo tempo que carregam a urna, eles fazem diversas coreografias.





Os próprios dançarinos, recentemente, fizeram um alerta para que a população redobre os cuidados na luta contra o coronavírus: “Fique em casa ou dance conosco”. Na ocasião, eles também agradeceram os médicos de todo o mundo.





A direção do Divino Gastronomia & Bar vem a público lamentar e repudiar o episódio ocorrido no último sábado (9), quando um vídeo mostrou a cena de garçons levando garrafas de espumante, com a trilha de musical simulando o carregamento de um caixão. Não compactuamos com esta atitude totalmente descabida para o momento em que vivemos, em meio à pandemia de Covid-19.





Lamentavelmente, este triste episódio só ocorreu por uma falha operacional, no exato momento em que o gerente saiu para comprar um produto que havia faltado. Se aproveitando do momento, um dos integrantes da mesa foi até o DJ e pediu a referida trilha musical, além de ter encomendado a coreografia aos garçons.





Por este motivo, vimos pedir desculpas aos nossos clientes e a toda sociedade por esta falha, e dizer que estamos tomando todas as providências para que episódios desta natureza não venham a ocorrer novamente no Divino.





