Brasil registra mais 396 mortes e ultrapassa 11,5 mil óbitos

Brasil ultrapassou marca de 11,5 mil mortes por COVID-19 nesta segunda-feira (11) (foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP)

Mais 396 vidas foram perdidas no Brasil por COVID-19. Em novo boletim divulgado nesta segunda-feira (11), o Ministério da Saúde informou que o país já registrou 11.519 mortes por causa da pandemia do novo coronavírus.

De acordo com o levantamento, sãosendo que 5.632 foram incluídos no somatório justamente nessa atualização.

Vale ressaltar que essas mortes e casos não aconteceram, necessariamente, desde a última atualização. Os números são modificados conforme a notificação dos estados e municípios, que repassam os dados ao ministério.

A taxa de letalidade, isto é, a proporção dos infectados pelo vírus que morrem, é de 6,8%. São 5,5 vidas perdidas por 100 mil habitantes no Brasil, a chamada taxa de mortalidade.

Entre as regiões, a Sudeste continua concentrando o maior número de casos e mortes: 72.209 e 5.830, respectivamente, dados que são puxados, sobretudo, pelos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

São 285 mortes e 7.954 casos no Sul; 123 vidas perdidas e 4.809 diagnósticos no Centro-Oeste; 3.337 e 55.308 no Nordeste; e 1.944 e 28.051 no Norte do país.

A maior taxa de mortalidade é a da Região Norte: 10,5 por 100 mil pessoas.

Desde o início da pandemia, cinco estados já registraram mais que 1 mil mortes: São Paulo (3.743), Ceará (1.189), Rio de Janeiro (1.170), Pernambuco (1.087) e Amazonas (1.035). Esse último tem, de longe, a maior taxa de mortalidade do país: 25 por 100 habitantes.

Por outro lado, a unidade federativa com menos vidas perdidas é o Mato Grosso do Sul, com 11.

Minas, por sua vez, tem 121 óbitos computados.