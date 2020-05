Ministério da Saúde propõe novas diretrizes para isolamento social

Nelson Teich afirmou que novo documento prevê isolamentos mais brandos até o confinamento total (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Ministério da Saúde vai repassar a estados e municípios brasileiros estratégias de combate à COVID-19 no país. O documento com todas as diretrizes tem cerca de 40 páginas e será apresentado aos governos municipais e estaduais nesta terça-feira (12). O texto contém, por exemplo, novas recomendações para adoção de diferentes níveis de isolamento social.

O documento é dividido em avaliação de riscos;outros instrumentos de apoio à gestão; e painel de monitoramento. A íntegra da estratégia será apresentada à imprensa na quarta (13).

“A implementação ou não (das diretrizes) depende de estados e municípios. Mais importante que diagnóstico precoce, é tratar precoce. Se a gente conseguir isso, as unidades intermediárias vão precisar de pessoas menos especializadas. Simplifica tudo. É o principal objetivo dessa estratégia”, explicou o ministro da saúde, Nelson Teich, em entrevista coletiva nesta segunda (11).

O ministro, apesar de admitir que o documento já está pronto, não quis dar maiores detalhes sobre as diretrizes. Ele ressaltou que precisava, primeiro, pactuar as estratégias com os conselhos nacionais dos Secretários de Saúde (Conass) e de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

De acordo com Nelson Teich, as diretrizes detalham cinco padrões de isolamento social, que vão desde quarentenas menos restritas até o confinamento total, o chamado “lockdown”.

Nelson Teich frisou, no entanto, que a adoção do lockdown ou de uma reabertura total depende, integralmente, dos governos locais: prefeitos e governadores.