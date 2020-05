Brasil se aproxima de 10 mil mortos e só perde dos EUA em óbitos/dia

As mortes pela COVID-19 chegaram nesta sexta-feira a 273,8 mil em todo o mundo (foto: MICHAEL DANTAS / AFP )

em, ficando só atrás dos Estados Unidos, país mais afetado pela pandemia até o momento. Segundo a plataforma de estatísticas Worldometers, 1.570 novos óbitos por infecção do novo coronavírus foram registradas nos EUA entre ontem e hoje. Na sequência vem o Brasil, que nesta sexta-feira bateu novo recorde diário,Com o número,neste sábado a marca dos 10 mil óbitos. Na contagem da Worldometers, o Brasil é o sexto país com mais vítimas fatais da doença, atrás de França, Espanha, Itália, Reino Unido e Estados Unidos.Em relação ao total de infectados, o governo brasileiro informou que 145.328 pessoas tiveram infecções pelo coronavírus confirmadas, um aumento de 10.222 casos em relação a ontem. Com este número, o, atrás dos Estados Unidos (mais 26.063 casos) e da Rússia (mais 10.699).Na plataforma de compilação de dados elaborada pela Universidade Johns Hopkins, as mortes pela COVID-19 chegaram nesta sexta-feira ae 3,92 milhões de contaminações ocorreram e foram identificadas.