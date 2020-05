Delegados da PF suspendem nota de apoio ao novo diretor-geral após troca de comando no RJ

O presidente da ADPF afirma claramente que em nenhum momento se tocou na possibilidade %u201Cde possível intervenção do Executivo em investigações%u201D (foto: Agência Senado )

Cair para cima

De acordo com, presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal (ADPF),“houve ontem (segunda-feira) um boato de que haverá troca no, por isso estamos aguardando”. O, foi alvo várias vezes de ataques e tentativas de substituição peloÉ noque corre o processo contrasuspeito de participar, na Câmara estadual, do esquema de rachadinha – quando o parlamentar embolsa parte dodos funcionários.“Vamos esperar um pouco para nos manifestarmos sobre a troca na”, reforçou. Oclaramente que em nenhum momento se tocou na possibilidade “de possível intervenção doem investigações”. “Até porque não queremos entrar nessa briga de narrativa. Eu sei lá porque estão querendo trocar no. Então, não quero me meter nisso. O fato é que nós vamos aguardar os primeiros atos de administração dapara poder nos posicionarmos”,No entanto, fontes da própria PF destacaram que estão tentando fazer “cair para cima e calar a boca, com o cargo de”. Assim, de acordo com as fontes, “mata-se dois coelhos com uma só cajadada: é feita a troca noe o superintendente que foi tão criticado sai aparentemente beneficiado. A demissão defoi a prova incontestável do que acontece nos bastidores. Contestaram o presidente, defenderam a autonomia investigativa da PF e acabaram caindo, ele e)”, ironiza umNa prática, a nota de apoio e de boas-vindas aficou para depois e, apesar de várias entidades dajá terem se manifestado, arecuou da. Devido a todos esses fatos em conjunto, o presidenteiniciou o dia dando demonstrações de enfurecidas de irritação por ter sido contrariado em sua maneira de governar baseada no “quem manda sou eu”. Agrediucom palavras. Disse que não tem interesse político na nomeação e que o superintendente doestá sendo promovido.Ao se dirigir aosque o aguardam diariamente na entrada dodisse: “É uma, cala a boca, não perguntei nada. Manchete [do jornal Folha de S.Paulo] canalha, mentirosa. Vocês da mídia, tenham vergonha na cara, grande parte só publica patifaria. Passar bem”,