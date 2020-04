Em uma ação conjunta realizada nessa quarta-feira, dia 22, durante operação de rotina promovida pela Receita Federal, Polícia Federal (PF) e Marinha do Brasil, foram localizados 349 kg de cocaína presos ao casco de um navio atracado em um dos terminais do Porto de Santos, no litoral sul do Estado de São Paulo. A embarcação tinha como destino portos no continente europeu. A Polícia Federal prosseguirá com as investigações.