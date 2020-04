Crédito de R$ 5 bi e incentivo a viagens nacionais: ministro do Turismo detalha ações de retomada do setor

(foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Marcelo Álvaro Antônio, disse que espera, nos próximos dias, a aprovação da Medida Provisória que garanta um crédito extraordinário de R$ 5 bilhões para serem convertidos em linhas de crédito para empresas do setor, junto ao Ministério da Economia. Outra medida para tentar aliviar a crise motivada pela pandemia do coronavírus será o lançamento de uma campanha de incentivo para que as pessoas priorizem destinos brasileiros em roteiros de viagens. O ministro do Turismo,, disse que espera, nos próximos dias, a aprovação da Medida Provisória que garanta umpara serem convertidos empara empresas do setor, junto ao Ministério da Economia. Outra medida para tentar aliviar a crise motivada pela pandemia doserá o lançamento de umapara que as pessoas









“Temos plena consciência de que as empresas do turismo, sejam elas micro, pequenas, médias ou grandes, não estão conseguindo acesso ao crédito. Isso é uma consciência que nós temos. Elaboramos uma Medida Provisória, está na Economia, fazendo um provisionamento de um recurso extraordinário para o Turismo de R$ 5 bilhões para que a gente consiga apresentar linhas de crédito, sobretudo para o capital de giro, com condições extremamente atrativas”, disse o ministro, em transmissão ao vivo feita pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).





Outra medida para tentar reaquecer a economia do turismo é uma campanha, a ser criada nos próximos dias, incentivando viagens a destinos nacionais. De acordo com Marcelo Álvaro Antônio, os brasileiros, somente no ano passado, deixaram US$ 19 bilhões no exterior apenas em passeios.





“Já estamos construindo processo da retomada do turismo no Brasil. Isso vai passar por vários aspectos, como por exemplo, uma grande campanha nacional de promoção, para que os brasileiros tenham essa consciência de que a melhor forma de ajudar o Brasil a gerar empregos e, sobretudo, conhecer nossas maravilhas, é fazendo o turismo doméstico”, concluiu.