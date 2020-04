COVID-19: Brasileiros estão entre os que menos acreditam no isolamento social

Os brasileiros estão entre os que menos acreditam na eficácia do isolamento social, de acordo com pesquisa (foto: Gladyston Rodrigues/ EM/ D.A. Press) Brasil é o segundo que menos acredita na eficácia do isolamento social para reduzir as mortes por coronavírus. É o que mostra pesquisa divulgada nesta quinta-feira (23) pelo instituto de pesquisas Ipsos. Em uma lista de 15 países pesquisados, oé o segundo que menos acredita na eficácia dopara reduzir as mortes por. É o que mostra pesquisa divulgada nesta quinta-feira (23) pelo instituto de pesquisas









No ranking, o Brasil ficou empatado com a Alemanha. O índice só é menor que o observado na Índia, onde 56% dos entrevistados disseram não acreditar que estratégias desse tipo funcionem. No estudo, foram ouvidas 28 mil pessoas em vários países via um formulário on-line.





Os espanhóis são os que mais acreditam no isolamento: só 34% disseram que ele não funciona. Em seguida aparecem a Austrália (35%), Canadá, Itália e China (36%).