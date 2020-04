Coronavírus: Doria alerta população de SP sobre redução na taxa de isolamento

O isolamento social no estado de São Paulo teve início em 24 de março (foto: Divulgação/ Governo de SP)

Doações

(PSDB), mostrou preocupação com a daobservada na capital paulista e na região metropolitana nesta quarta-feira (22). O número representa uma queda em relação à taxa de 57% computada na última terça-feira (21) pelo Sistema de Monitoramento Inteligente () utilizado pelo governo para controlar o índice de isolamento social no estado.De acordo com Doria, o índice de ontem liga um "" à população paulista. "Não podemos baixar de 50%", advertiu o governador nesta quinta-feira, 23. O tucano ainda pediu: "não ajude a disseminar o vírus e colocar em risco sua vida e a de familiares"., também alertou a população do risco de manter os níveis de isolamento abaixo dos 50%. Segundo ele, se esse cenário continuar e o índice não aumentar de forma consistente, a porcentagem de novos casos e mortes porem São Paulo "poderá passar para dígitos duplos". O secretário informou que, de ontem para hoje, houve um acréscimo de 3% no número de infectados e 4% dos óbitos pela doença.De acordo com o governador de São Paulo, o grupo de empresários criado junto ao governo estadual já foi responsável por mais de R$ 500 milhões em doações ao estado, cuja capital é o epicentro dano Brasil. Integram o grupo 118 entidades de diversosSegundo informou a, 66% da quantia foi destinada às áreas de saúde e segurança pública do Estado, em especial para a compra de insumos e equipamentos de proteção individual (EPIs). Os 34% restantes foram repassados aos programas de auxílio social organizados pela Secretaria do Desenvolvimento Social, comandada por Célia Parnes.Entre outros anúncios, Doria ainda disse que o governo do estado irá publicar node amanhã um. Segundo ele, o "efeito protetor" das máscaras contra o coronavírus está comprovado e, por isso, é importante que os cidadãos do estado sigam tal recomendação.