Rio contrata quase 4 mil profissionais de Saúde para combate à pandemia

Os profissionais da saúde contratados atuarão em três hospitais da capital do estado (foto: PIERO CRUCIATTI/ AFP)

Hospitais de campanha

publicou nesta quinta-feira (23) um edital que prevê a contratação temporária depara ajudar no combate ao. Os contratados trabalharão no, na zona oeste da capital, e nos hospitais de, ambos na zona norte.As vagas são destinadas a médicos intensivistas, infectologistas e clínicos gerais (677), enfermeiros (555), enfermeiros especialistas em UTI (208), fisioterapeutas (192), fisioterapeutas especialistas em UTI (230), farmacêuticos (20), nutricionistas (18), assistentes sociais (14), psicólogos (6), técnicos de enfermagem (1.806), técnicos de farmácia (20), assistentes administrativos (140) e auxiliares de suprimentos (36).Além delas, serão abertas mais de mil contratações temporárias para o, na zona norte, que é a unidade de referência da Prefeitura para o combate à. As informações sobre essas vagas devem ser divulgadas ainda nesta quinta-feira. Ao todo, segundo o município, 5.075 profissionais serão contratados para os quatro hospitais.O hospital de campanha do Riocentro já teve as obras finalizadas, mas ainda não foi inaugurado. Com poucos equipamentos, a unidade só deve começar a ser ocupada quando não for mais possível levar pacientes para o Ronaldo Gazolla. A unidade contará compara os infectados pelo coronavírus.No caso dos oito hospitais de campanha anunciados pelo, as obras ainda estão em andamento, mas caminham para o fim. A principal unidade anunciada será a do Maracanã, com 400 leitosSegundo a, os hospitais vão ser entregues no dia 30 de abril e terão inauguração gradual ao longo de maio. O do Leblon, na zona sul, que foi concebido e financiado pela Rede DOr em parceria com outras empresas, é outro que está em estágio avançado de construção.