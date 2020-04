Datafolha: 79% dos brasileiros apoiam sanções a quem 'fura' o isolamento

Segundo o Datafolha, metade dos brasileiros ainda sai de casa para ir trabalhar. (foto: Leandro Couri/EM/D. A Press)

Mudanças na rotina

Números do isolamento

Segundofeito pelo, medida decretada por governadores e prefeitos Brasil afora para conter os efeitos da pandemia do novo coronavírus.A pesquisa foi publicada, neste sábado, pela Folha de S. Paulo. Dos entrevistados que se mostraram favoráveis às sanções,deles, enquanto outros. Atem o consentimento de apenas. Ainda de acordo com o Datafolha,O levantamento do instituto de pesquisas aponta quepor conta do surto do novo coronavírus. Segundo o Datafolha,. Por outro lado,dos entrevistados. Outros, de forma eventual, porO Datafolha promoveu a pesquisa nessa sexta-feira, por meio de ligações telefônicas para linhas de celular. Foram entrevistadas 1.606 pessoas, espalhados por todas as 27 unidades federativas.

Estado brasileiro mais afetado pelo coronavírus, com 991 mortes e 13.894 casos confirmados, São Paulo divulgou, neste sábado, dados sobre o isolamento social. Segundo a secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Social, 49% da população paulista adotou as medidas restritivas nessa sexta-feira.



O percentual está abaixo dos 70% estipulados pelo governo estadual como índice ideal para barrar a massificação do contágio. O índice de ontem, o mesmo registrado na quinta, representa uma leve oscilação em relação ao começo da semana. O máximo já registrado foi de 59%, alcançado nos últimos três fins de semana.

Vale ressaltar que o governador João Doria (PSDB) anunciou a prorrogação da quarentena até o próximo dia 10.

Manifestantes protestam em SP

Neste sábado, bolsonaristas promoveram uma carreata em protesto às medidas de restrição social defendidas pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB). O ato fechou a Avenida Rebouças, na região central da capital paulista. A via fica nas proximidades do Hospital do Coração.

Com informações da Agência Estado.