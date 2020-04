Bolsonaristas fazem carreata contra isolamento e paralisam avenida próxima a hospital em São Paulo

Com diversas bandeiras brasileiras, manifestantes paralisaram avenida na região central da capital paulista. (foto: Reprodução/Twitter)

a irracionalidade humana em um vídeo. pic.twitter.com/SmLhy4AqJy %u2014 Emílio Moreno %uD83D%uDE37 (em %uD83C%uDFE1) (@emiliomoreno) April 18, 2020

Governador reage

Estado com mais casos

às medidas deorganizaram, neste sábado, umana Avenida Rebouças, na área central de. O atona via, que fica nasdo, não muito distante dali.Em vídeo publicado no Twitter, é possível perceber diversas bandeiras do Brasil decorando os carros que integraram a carreata. Há diversos populares filmando a manifestação, enquanto participantes gritavam palavras de ordem.Node um doshavia a inscrição, em menção ao governador do estado,. Segundo a, o presidente da Câmara Federal,, também foi alvo do protesto.Nessa sexta-feira, Doria anunciou a prorrogação do isolamento social no estado de São Paulo até o próximo dia 10 . Foi o segundo aumento no prazo das medidas de restrição em solo paulista., por sua vez, acabou envolvido emcom o presidente(sem partido). Na última quinta-feira, o chefe do Executivo chegou a dizer que o presidente do Parlamento o quer fora do governo Pelo Twitter,. Ele classificou oscomo“Neste sábado, São Paulo chegou a 991 mortos. A doença já atingiu 225 cidades do nosso estado. No mesmo dia, algumas manifestações a favor do coronavírus surgiram como ato de, que continuam lutando para salvar vidas. O mundo inteiro está unido para combater a pandemia. No Brasil, alguns insistem em tratar a doença como se ela escolhesse cor partidária. São aliados da doença” disse, em tom de lamentação.Os dados citados por Doria compõem o mais novo boletim sobre o avanço do coronavírus no país, divulgado na tarde deste sábado pelo Ministério da Saúde . O levantamento da pasta aponta a manutenção deno posto debrasileiro com. Por lá, ada infecção é deO percentual está acima da média nacional, atualmente fixada em 6,4%. O Brasil tem, ao todopor conta da doença.