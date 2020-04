Brasil soma 2.347 mortes por coronavírus; confirmações sobem para 36.599

Versão mais recente do boletim epidemiológico foi divulgada pelo Ministério da Saúde neste sábado. (foto: Divulgação/Fiocruz)

O número deocasionadas pelonosubiu para. Ainformação foi divulgada pelo, na tarde deste sábado. Sãoem relação aos dados de sexta-feira, aumento de 9,6%. Os, por sua vez, chegaram a. A taxa de letalidade está em 6,4%.O boletim dessa sexta-feira, por sua vez, apontava, além de 2.141 mortes, 33.682 confirmações. Em um dia, os registros cresceram 8,7%.é o estado em situação mais crítica. Por lá, são— a taxa de letalidade está em 7,1%. Cominfectados, ojá registrou. Segundo os dados do Ministério da Saúde, 9,5% dos cidadãos que contraíram a doença em solo fluminense morreram.

As maiores taxas de letalidade do Brasil estão no Nordeste. A liderança é da Paraíba, com 12,7%. O estado já registrou 205 confirmações e 26 mortes. Em Pernambuco, cuja letalidade é de 9,3%, foram contabilizados 205 óbitos e 2.193 infecções.

Minas Gerais

Na manhã deste sábado, a secretaria de Estado de Saúde atualizou os números da doença em Minas Gerais. Os óbitos contabilizados são 39 — quatro deles foram registrados nas últimas 24 horas. Há, ainda, 1.077 infectados e 72.991 suspeições.

