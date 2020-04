Coronavírus: secretário garante que Brasil terá maior capacidade de testagem que qualquer outro país

(foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O Brasil terá a maior capacidade de testagem de diagnósticos de infecção pelo novo coronavírus do mundo. É o que garantiu o secretário-executivo João Gabbardo dos Reis em entrevista coletiva concedida no Palácio do Planalto no fim da tarde deste sábado (4).

De acordo com Gabbardo, o país quer fazer um “embate diferenciado” à COVID-19 e se preparou melhor que qualquer outra nação para enfrentar a pandemia.

“Estamos nos preparando muito, não só com pessoas, mas também com equipamentos, leitos de UTI e testes”, disse o secretário-executivo.

Segundo ele, a grandedo Brasil no combate à doença foi oalém do aprendizado adquirido a partir dos efeitos da pandemia em países como China, Espanha, Itália e Estados Unidos.

Gabbardo também disse que o crescimento do número de casos e mortes está “dentro do esperado” pelo ministério. “A realidade vai ser essa. Todos os dias, o número de casos vai bater o recorde do dia anterior. O mesmo com os óbitos”, disse.

A preocupação, contudo, fica por conta dos estados do Sul do Brasil, sobretudo no período do inverno.

Outra inquietação do secretário-executivo diz respeito à capacidade do sistema de saúde com a possibilidade de epidemias cruzadas, em razão dos crescimentos da dengue e das síndromes respiratórias além da COVID-19.

João Gabbardo dos Reis também disse sobre a necessidade de discutir o fechamento e abertura de municípios que não registraram casos da doença. “Acho que merece uma discussão. Pode estar certo e pode não estar certo. Pode ter sido cedo demais pra isso. A gente precisa discutir isso", afirmou.

Respiradores

O secretário-executivo João Gabbardo dos Reis também disse que os 15 mil respiradores adquiridos com a China não serão distribuídos de acordo com a população dos municípios, como havia sendo feito antes pelo ministério.

Segundo ele, a distribuição vai acontecer conforme a demanda dos equipamentos. A compra custou pouco mais de R$ 1 bilhão aos cofres do ministério.

Mandetta não aparece

Depois de uma semana na qual o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) criticou publicamente algumas medidas do ministro Luiz Henrique Mandetta, o chefe do Ministério da Saúde não compareceu à entrevista coletiva deste sábado (4).

Segundo as fontes da pasta presentes à ocasião, o ministro precisava descansar em meio à rotina desgastante. Os colegas, no entanto, garantiram que Mandetta estava assistindo à coletiva e estudando sobre o novo coronavírus em casa.