Estado do Rio já tem 58 óbitos e 1.246 casos de coronavírus confirmados

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro divulgou boletim em que informa que o total de óbitos por coronavírus chegou a 58 neste sábado, 4, e que já há 1.246 casos confirmados da doença. Há ainda 72 óbitos em investigação no Estado.



De sexta-feira para sábado houve 11 novas mortes relacionadas à covid-19 no Rio de Janeiro, sendo apenas três com mais de 60 anos, faixa etária considerada mais vulnerável ao vírus.



O grupo inclui um homem de apenas 23 anos.



Até aqui as vítimas no Estado são 31 homens e 27 mulheres. O número de casos confirmados cresceu em um total de 172 da sexta para o sábado.



A maior parte dos casos confirmados está concentrada na capital fluminense (982), seguida por Niterói (79), Volta Redonda (45) e nos municípios de Nova Iguaçu (19) e Duque de Caxias (13), ambos na Baixada Fluminense.