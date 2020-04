Coronavírus: Profissionais da saúde denunciam falta de EPIs em diversos municípios do país

Falta álcool gel 70% em 35% dos mais de 1.200 estabelecimentos denunciados (foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) são fundamentais para a segurança dos profissionais da saúde e pacientes na desaceleração do contágio do coronavírus (COVID-19). No entanto, vários municípios brasileiros não contam com os itens necessários, como máscaras, luvas, entre outros. Do dia 19 de março até o último domingo (29), a Associação Médica Brasileira (AMB) recebeu 2.513 denúncias sobre a falta de materiais. Ossão fundamentais para a segurança dosna desaceleração do contágio do. No entanto, vários municípios brasileiros não contam com os itens necessários, como, entre outros. Do dia 19 de março até o último domingo (29), arecebeusobre a falta de materiais.





Deste número, 262 relatos foram enviados de Minas Gerais. A maior parte das denúncias está relacionada à falta de máscaras dos modelos N95 e PFF2, correspondendo a 85% das queixas. Em seguida, com 75%, aparecem óculos e face shield (espécie de máscara protetora). Capote impermeável, gorro, álcool gel 70%, luvas e outros também fazem parte da lista.









O estado que lidera as estatísticas é São Paulo, com 855 denúncias, sendo 109 municípios relatados. Já o Rio de Janeiro aparece na segunda colocação, com 273 queixas. Um caso que chamou a atenção no estado foi na capital. Profissionais de um hospital em Bangu, na Zona Oeste da cidade, estariam utilizando os mesmos itens descartáveis constantemente. Minas completa o ranking de estados.





Outro dado alarmante: falta álcool gel 70% em 35% dos mais de 1.200 estabelecimentos denunciados. Em 30% dos casos, todos os EPIs estão em falta. Mas quem lidera a lista são as máscaras, em 90% dos relatos. Óculos e/ou face shield (72%), capote impermeável (65%), gorro (46%) e luvas (27%) são os itens que mais estão ausentes em hospitais e unidades de saúde.





O presidente da AMB, Lincoln Ferreira, alerta que a falta de EPIs pode colocar em risco o profissional da saúde e o paciente. O médico alerta sobre a maneira assintomática que a COVID-19 é capaz de atingir alguém, com alto risco de contágio.





“Não‌ ‌dá‌ ‌para‌ ‌você‌ ‌enfrentar‌ ‌uma‌ ‌doença‌ ‌contagiosa‌ ‌sem‌ ‌proteger‌ ‌adequadamente‌ ‌o‌ ‌profissional,‌ ‌por‌ ‌dois‌ ‌motivos:‌ ‌o‌ ‌profissional‌ ‌se‌ ‌infecta,‌ ‌põe‌ ‌a‌ ‌sua‌ ‌saúde‌ ‌em‌ ‌risco‌ ‌e‌ ‌sai‌ ‌da‌ ‌linha‌ ‌de‌ ‌frente‌ ‌para‌ ‌constituir‌ ‌em‌ ‌mais‌ ‌um‌ ‌doente‌ ‌afetado.‌ ‌O‌ ‌profissional‌ ‌da‌ ‌saúde,‌ ‌pela‌ ‌própria‌ ‌característica,‌ ‌pela‌ ‌posição‌ ‌que‌ ‌ele‌ ‌ocupa,‌ ‌no‌ ‌período‌ ‌que‌ ‌ele‌ ‌tem‌ ‌o‌ ‌contato‌ ‌com‌ ‌o‌ ‌vírus‌ ‌e‌ ‌que‌ ‌ele‌ ‌ainda‌ ‌não‌ ‌tem‌ ‌sintomas,‌ ‌ele‌ ‌pode‌ ‌transmitir‌ ‌para‌ ‌outras‌ ‌famílias‌ ‌e‌ ‌para‌ ‌vários‌ ‌pacientes‌ ‌que‌ ‌forem‌ ‌procurar‌ ‌os‌ ‌seus‌ ‌serviços.‌ ‌Então‌ ‌temos‌ ‌uma‌ ‌espiral‌ ‌negativa,‌ ‌ou‌ ‌seja,‌ ‌sem‌ ‌os‌ ‌EPIs,‌ ‌você‌ ‌rapidamente‌ ‌diminui‌ ‌a‌ ‌capacidade‌ ‌de‌ ‌atendimento‌ ‌enquanto‌ ‌aumenta‌ ‌a‌ ‌disseminação‌ ‌da‌ ‌doença‌”, disse.





Lincoln ressalta que o canal de denúncias da AMB não tem como objetivo encontrar culpados, mas sim achar soluções que garantam segurança para todos os envolvidos em um atendimento.





“A‌ ‌situação‌ ‌neste‌ ‌momento‌ ‌é‌ ‌de‌ ‌crise‌ ‌sanitária.‌ ‌A‌ ‌ideia‌ ‌é‌ ‌que‌ ‌a‌ ‌gente‌ ‌colabore‌ ‌para‌ ‌que‌ ‌ela‌ ‌não‌ ‌se‌ ‌transforme‌ ‌em‌ ‌catástrofe‌ ‌sanitária.‌ ‌O‌ ‌que‌ ‌que‌ ‌pode‌ ‌colaborar‌ ‌para‌ ‌a‌ ‌crise‌ ‌se‌ ‌transformar‌ ‌em‌ ‌catástrofe?‌ ‌O‌ ‌pânico‌ ‌certamente‌ ‌é‌ ‌um‌ ‌desses‌ ‌elementos.‌ ‌Não‌ ‌vamos‌ ‌perder‌ ‌tempo‌ ‌procurando‌ ‌culpados.‌ ‌Não‌ ‌é‌ ‌esse‌ ‌o‌ ‌objetivo.‌ ‌O‌ ‌objetivo‌ ‌é‌ ‌resolver‌ ‌o‌ ‌problema‌ ‌da‌ ‌melhor‌ ‌forma‌ ‌possível.‌ ‌Eu‌ ‌sou‌ ‌gestor‌ ‌de‌ ‌uma‌ ‌cidade‌ ‌x.‌ ‌Chegou‌ ‌até‌ ‌mim‌ ‌que‌ ‌está‌ ‌faltando‌ ‌luvas‌ ‌e‌ ‌aventais.‌ ‌Vou‌ ‌destinar‌ ‌o‌ ‌meu‌ ‌recurso‌ ‌para‌ ‌aquilo‌ ‌que‌ ‌está‌ ‌faltando.‌ ‌Este‌ ‌é‌ ‌o‌ ‌espírito‌ ‌que‌ ‌permeia‌ ‌as‌ ‌ações‌ ‌da‌ ‌AMB‌”, destacou.

Prevenção é o melhor remédio

Nesta quarta-feira (1º), o Ministério da Saúde admitiu que está encontrando dificuldades para adquirir EPIs no mercado chinês. A principal recomendação passada pelo ministro Luiz Henrique Mandetta foi de redobrar a atenção quanto à prevenção à COVID-19, para que o sistema de saúde não fique sobrecarregado, com risco de faltar ainda mais itens de segurança.





Esta, também, é a principal orientação da AMB. Lincoln Ferreira pede para que a população busque informações técnicas de qualidade e que tenham atenção no cotidiano com pequenos modos, como no momento da tosse e higienização das mãos.





“É‌ ‌fundamental‌ ‌que‌ ‌as‌ ‌pessoas‌ ‌se‌ ‌guiem‌ ‌por‌ ‌informações‌ ‌técnicas‌ ‌adequadas.‌ ‌Há‌ ‌muitas‌ ‌pessoas‌ ‌trabalhando‌ ‌para‌ ‌que‌ ‌a‌ ‌gente‌ ‌tenha‌ ‌um‌ ‌conhecimento‌ ‌racional‌ ‌da‌ ‌doença.‌ ‌Que‌ ‌as‌ ‌pessoas‌ ‌cuidem‌ ‌de‌ ‌si‌ ‌mesmas,‌ ‌ou‌ ‌seja,‌ ‌coisas‌ ‌básicas:‌ ‌lavar‌ ‌a‌ ‌mão,‌ ‌manter‌ ‌distância,‌ ‌etiqueta‌ ‌na‌ ‌hora‌ ‌de‌ ‌tossir,‌ ‌não‌ ‌tocar‌ ‌olhos,‌ ‌boca,‌ ‌nariz.‌ ‌Quando‌ ‌for‌ ‌ao‌ ‌toalete‌ ‌lavar‌ ‌as‌ ‌mão‌ ‌antes‌ ‌e‌ ‌depois.‌ ‌Com‌ ‌isso,‌ ‌a‌ ‌gente‌ ‌consegue‌ ‌retardar‌ ‌ao‌ ‌máximo‌ ‌a‌ ‌proliferação‌ ‌da‌ ‌doença”, concluiu.

Como denunciar?