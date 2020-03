Governo suspende aumento do preço de medicamentos por 60 dias

Após os 60 dias, governo avaliará a possibilidade de uma nova suspensão (foto: Divulgação/PxHere)

O reajuste mensal nos preços dos medicamentos foi suspenso por 60 dias, devido à chegada da pandemia do novo coronavírus no país. A medida foi confirmada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Netto, em coletiva que tratou das ações para combater o avanço da COVID-19, no final da tarde desta terça-feira. mensal nosfoi suspenso por, devido à chegada da pandemia do novo coronavírus no país. A medida foi confirmada pelo, em coletiva que tratou das ações para combater o avanço da COVID-19, no final da tarde desta terça-feira.









O ministro ainda ressaltou que, após os 60 dias, o governo e a indústria farmacêutica irão reavaliar a medida.







“Em comum acordo com a indústria farmacêutica, o aumento que é previsto por lei para os remédios ficou suspenso por 60 dias e daqui 60 dias (a medida) será reavaliada novamente”, esclareceu.





Antes mesmo da coletiva, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) divulgou a informação em sua conta no Facebook. - “Em comum acordo com a indústria farmacêutica, decidimos adiar, por 60 dias, o reajuste de todos os medicamentos no Brasil”, publicou.





*Estagiário sob supervisão da editora Liliane Corrêa