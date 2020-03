Mandetta:'Vamos fazer o máximo de isolamento social, sim'

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (foto: Reprodução/TV)

O ministro da, reafirmou a recomendação depara conter o avanço dono, em coletiva de imprensa desta terça feira (31), no. “Vamos trabalhar com o máximo de planejamento. E vamos fazer, sim, o máximo de isolamento social”, disse. Mandetta disse que a determinação vai ser reavaliada conforme aavançar, liberando a circulação caso o monitoramento dadê espaço para isso.

O ministro afirmou que as medidas do governo serão tomadas com base no aspecto científico e sempre consultando os acadêmicos. “Temos problemas de moradia, transporte público. O Brasil vai enfrentar o seu caos social. E vamos enfrentar com as armas que nós temos”, disse.





Mandetta citou o sambista Paulinho da Viola para recomendar parcimônia no enfrentamento da crise. “‘Faça como um velho marinheiro, que durante o nevoeiro leva o barco devagar’. Vamos passar (pela crise) na marcha certa, nem tão parado que a gente possa ser arrastado e não tão acelerado que a gente possa cair numa cachoeira”, disse.

* Estagiário sob supervisão da editora Liliane Corrêa.