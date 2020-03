Presidente da Fundação Palmares chama isolamento social de 'imbecilidade'

Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares (foto: Reprodução) presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, chamou o isolamento social, recomendado pelas autoridades como medida preventiva contra o avanço do novo coronavírus no Brasil, de “maior imbecilidade da história da humanidade, que “precisa ser imediatamente suspenso”, exceto “para os que são do grupo de risco”. , chamou o, recomendado pelas autoridades como medida preventiva contra o avanço do novo coronavírus no Brasil, de “maior imbecilidade da história da humanidade, que “precisa ser imediatamente suspenso”, exceto “para os que são do grupo de risco”.

Confinaram 99% da população em casa para vencer um vírus que mata em torno de 1% dos infectados. O isolamento, exceto para os que são do grupo de risco, precisa ser imediatamente suspenso. É a maior imbecilidade da história da humanidade! Ao trabalho, brasileiros! %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 https://t.co/0wFkJLlc3h %u2014 Sérgio Camargo (@sergiodireita1) March 24, 2020

08:12 - 24/03/2020 Doria testa negativo para novo coronavírus





O comentário foi referente a uma publicação feita por Jair Bolsonaro no Twitter. O presidente declarou que “a epidemia afeta diretamente a todos, mas medidas extremas sem planejamento e racionalidade podem ser ainda mais nocivas do que a própria doença no longo prazo”.





“Quando falamos em proteger empregos, também estamos falando de preservar a vida das pessoas. É isso que faremos”, completou.





O isolamento social tem sido a alternativa mais eficaz no combate a propagação do coronavírus por todo o país. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que há 334.981 casos oficiais da COVID-19 no mundo.