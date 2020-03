Mandetta: 'Teremos em torno de 20 semanas extremamente duras'

Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (foto: JOSE CRUZ / AGENCIA BRASIL / AFP) ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, informou na tarde desta terça-feira, durante uma coletiva de imprensa realizada em Brasília que “teremos 20 semanas duras pela frente”. Além desta afirmação, ele também disse que a pasta mandou instalar cerca de 200 leitos em Centro de Terapia Intensiva (CTI) e está procurando aumentar a capacidade no Brasil para atender casos do Novo Coronavírus. O ministro pediu à população brasileira que dê mais atenção aos idosos. , informou na tarde desta terça-feira, durante uma coletiva de imprensa realizada em Brasília que “”. Além desta afirmação, ele também disse que a pasta mandou instalar cerca de 200 leitos em Centro de Terapia Intensiva () e está procurando aumentar a capacidade no Brasil para atender casos do Novo Coronavírus. O ministro pediu à população brasileira que dê mais atenção aos idosos.





"Teremos em torno de 20 semanas a partir do surto que serão extremamente duras para as pessoas. Cuidem dos idosos. Crianças são assintomáticas e não desenvolvem uma coriza. Pedir para que os avós não os beije e não dê colo é duro. O momento agora é de proteger. Quanto menos idosos, menos leitos de CTI precisarão ser utilizados", disse Mandetta





De acordo com o ministro, foram 80 no Estado de São Paulo, 40 no Rio de Janeiro, 30 no Rio Grande do Sul e 50 em Minas Gerais. Para Mandetta, "o Brasil tem um sistema de Saúde minimamente consolidado em cidades de grande porte".





Segundo o ministro, cerca de 80% das pessoas infectadas pelo vírus não irão precisar de "absolutamente nada a não ser um antitérmico". Do restante, o Ministério da Saúde calcula que de 14% a 15% precisarão de internação hospitalar e que, destes, de 4% a 5% precisarão de leito de CTI.





Mandetta ainda disse que as "cirurgias eletivas precisam ser suspendidas". O ministro fez um pedido para que hospitais particulares permitam home care para que haja a liberação de leitos para casos que não sejam absolutamente necessários. O ministro comunicou que os pacientes crônicos devam ter receitas de medicamentos para cobrir um período de pelo menos seis meses, a fim de que permaneçam em casa.

* Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie