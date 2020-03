Ministério da Saúde confirma 98 casos de coronavírus no Brasil

Número de casos suspeitos no Brasil subiu para 1.485, em atualização desta sexta-feira (foto: Nelson Almeida/AFP)

Em novodivulgado nesta sexta-feira (13/3), oconfirmado novono. Os estados com mais casos são São Paulo, com 56 diagnósticos, e Rio de Janeiro, com 16. O restante dos casos confirmados se distribui por Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e Distrito Federal, que continua com dois casos, segundo o ministérios.Entre os locais com casos confirmados de Covid-19, apenas as cidades de Rio de Janeiro e São Paulo têm transmissão comunitária, ou seja, quando não é mais possível detectar quem transmitiu o vírus aos novos casos. Já no estado da Bahia, há transmissão local.O número de casos suspeitos também subiu, contabilizando 1.485. Até agora, 1.344 casos que foram considerados suspeitos acabaram descartados.Ainda não há registro de óbitos pela doença. O caso mais grave é o da primeira paciente confirmada no DF, atualmente internada no Hospital Regional da Asa Norte (Hran). Segundo a Secretaria de Saúde do DF, a mulher de 52 anos está sedada e teve piora no quadro geral, apresentando dois episódios de febre.O outro caso confirmado do DF é do marido dessa paciente. A Secretaria de Saúde aguarda o resultado de um novo exame que vai confirmar ou descartar o novo coronavírus no vice-presidente de Embaixadas e Consulados do Flamengo, Maurício Gomes de Mattos, que está internado no Hospital Santa Luzia.Mais cedo, o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, informou em uma videoconferência transmitida para as Secretarias de Saúde dos estados, novas recomendações gerais e outras específicas para os locais com transmissão local e comunitária do novo coronavírus. Uma delas foi o cancelamento ou adiamento de grandes eventos, sejam eles governamentais, esportivos, culturais ou políticos.