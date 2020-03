'Manda a polícia combater coronavírus': servidores da saúde protestam na Cidade Administrativa

(foto: Leandro Couri/EM/DA Press)







Servidores da saúde de Minas Gerais protestam em um dos prédios da Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira. Eles questionam o reajuste de 13% dado aos servidores da segurança.









Nesta manhã, cerca de 100 servidores entraram no prédio Minas com cartazes e cantando palavras de ordem como "manda a polícia combater coronavírus", e cobrando o pagamento do 13º.









'Manda a polícia combater coronavírus': servidores da saúde protestam na Cidade Administrativahttps://t.co/AqPVxSOEmX pic.twitter.com/OvCZwfujIb — Estado de Minas (@em_com) March 13, 2020

O protesto ocorreu no momento em que a Secretaria de Estado de Saúde recebia a imprensa para uma coletiva sobre o novo coronavírus, que já tem dois casos confirmados e mais de 100 suspeitos no estado.





Sancionado pelo governador Romeu Zema (Novo) nessa quarta-feira , o projeto de lei sobre o reajuste do salário dos servidores da Segurança Pública foi publicado no Diário Oficial desta quinta (12). O aumento passa valer a partir do dia 1º de julho deste ano.





A recomposição salarial para outras categorias foi vetada. Segundo o governo, estudos realizados pela Secretaria de Estado e Planejamento e Gestão apontam que a medida causaria grande impacto no orçamento - cerca de R$ 20 bilhões nos próximos três anos - , comprometendo o pagamento do salário dos servidores, além da prestação de serviços públicos.





Outra justificativa alegada para o veto foi a instabilidade da economia brasileira diante do avanço do coronavírus e da forte queda no preço do petróleo.