O novo coronavírus chegou ao Brasil, e agora? Veja perguntas e respostas

Quais são os sintomas da Covid-19? Quando procurar um médico? Como ocorre a transmissão do vírus? Quando fazer um teste de detecção? A internação é indicada para todo caso de coronavírus? O que é o isolamento domiciliar? Em quais casos o isolamento domiciliar está indicado? Devo evitar viagens internacionais? Posso pegar o novo coronavírus ao receber encomendas vindas da China? Existe vacina contra o novo coronavírus? A doença provocada pelo novo coronavírus tem cura?

Febre, cansaço, tosse seca, dores, congestão nasal, coriza, dor de garganta e diarreia. Nos casos mais graves, observados sobretudo em pessoas que já sofrem outras doenças associadas, ocorre síndrome respiratória aguda e insuficiência renal.





2) Quando procurar um médico?

O atendimento médico é indicado quando a pessoa apresenta sintomas da doença, ou, mesmo sem sintomas, esteve ou manteve contato com pessoas que estiveram há menos de 14 dias nos países listados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Até 26 de fevereiro, data da última atualização, a lista era composta por 16 localidades:











China, Alemanha, Austrália, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Camboja, Emirados Árabes, Filipinas, França, Irã, Itália, Japão, Tailândia, Vietnã, Malásia e Singapura.





3) Como ocorre a transmissão do vírus?

Principalmente, por meio de gotículas respiratórias - emitidas por meio de tosse, espirro, fala ou respiração - de pessoas contaminadas, ou do contato direto com o infectado sem proteção (aperto de mão, beijos, abraços, etc). O contágio também pode ocorrer pelo toque em superfícies contaminadas (maçanetas, por exemplo).





4) Quando fazer um teste de detecção?

Os exames só são necessários quando a pessoa atende a pelo menos um dos seguintes requisitos:

Está com sintomas

Teve contato com alguém com sintomas

Esteve há menos de 14 dias em algum dos países listados pela Anvisa, mesmo sem sintomas

Conhece alguém que esteve nos países listados pela Anvisa ou teve contato com pessoas que passaram por essas localidades

Fora desse contexto, os exames são desnecessários.





5) A internação é indicada para todo caso de coronavírus?

A avaliação é individual e cabe à equipe médica. A internação, no entanto, costuma ser indicada nos casos em que o paciente apresenta febre, sintomas respiratórios ((tosse seca, expectoração, chiado no peito, falta de ar, espirros, coriza e ronqueira), insuficiência respiratória aguda, sepse ou exame de imagem sugestivo de pneumonia.





6) O que é o isolamento domiciliar?

É um isolamento indicado para casos suspeitos ou confirmados de coronavírus, sem necessidade de internação. Esses pacientes devem seguir as seguintes recomendações:

Permanecer em casa por 14 dias, contados à partir da data do início dos sintomas

Manter distância dos demais familiares, permanecendo em ambiente privativo

Manter o ambiente da casa com ventilação natural

Utilizar máscara cirúrgica descartável durante todo o período (trocar quando elas estiverem úmidas)

Cobrir o nariz e a boca com lenço descartável ao tossir ou espirrar

Higienizar as mãos com álcool gel e/ou água e sabão com frequência

Evitar tocar boca, olhos e nariz sem adequada higiene das mãos

7) Em quais casos o isolamento domiciliar é indicado?

O isolamento domiciliar é indicado àqueles que passaram há menos de 14 dias pelos 16 países listados pela Anvisa (China, Alemanha, Austrália, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Camboja, Emirados Árabes, Filipinas, França, Irã, Itália, Japão, Tailândia, Vietnã, Malásia e Singapura), ou que tiveram contato com casos suspeitos ou confirmados de infeção pelo novo coronavírus nesse mesmo período.





8) Devo evitar viagens internacionais?

Segundo os infectologistas do Hospital Albert Einstein, o recomendável, por enquanto, é adiá-las. Não havendo essa possibilidade, o viajante deve redobrar alguns cuidados, tais como:Lavar sempre as mãos, manter distância de 1,5 metro a 2 metros das pessoas infectadas ou que apresentem algum tipo de infecção respiratória, principalmente as oriundas de alguma região de risco. Outra medida altamente recomendável é o uso de máscaras.





9) Posso pegar o novo coronavírus ao receber encomendas vindas da China?

Segundo a Organização Mundial de Saúde, a probabilidade de contágio por meio do contato com mercadorias provenientes da China é pequena. Ainda que o produto seja contaminado, o vírus dificilmente resistiria à movimentação ou variações de temperatura que ocorrem típicas do deslocamento até o Brasil.



10) Existe vacina contra o novo coronavírus?





11) A doença provocada pelo novo coronavírus tem cura? De acordo com o Ministério da Saúde, não há cura ou mesmo medicamentos específicos de combate ao novo coronavírus. O que existe, no entanto, é o que chama de cura espontânea, ou seja: uma reação natural do corpo à infeção, como no caso das gripes. AInda não, mas diversos países - entre eles Rússia, China e Estados Unidos - já estão trabalhando no desenvolvimento da vacina. Os primeiros testes devem ser iniciados nos próximos dois meses.









A confirmação, nessa quarta-feira (25), do primeiro caso do novono Brasil - o chamado Sars-CoV-2 - deixou o país em alerta. Batizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) de, ateve início na cidade de Wuhan, região central da, no início de dezembro do ano passado. No mundo todo, já são mais de 80 mil pessoas infectadas, e quase três mil mortos. Preparamos um guia com as principais perguntas e respostas sobre o tema, com base em orientações de infectologistas e da cartilha divulgada nesta quarta (26) pelo Hospital Albert Einstein. Confira.