Águia de Ouro ganha primeira vez carnaval de São Paulo

Águia de Ouro vence pela primeira vez o carnaval de São Paulo (foto: Reprodução/ Twitter)

conquistou nesta terça-feira, 25, seu primeirodo, com um dos enredos mais politizados dos dois dias de desfile no Anhembi. Para falar sobre "o poder do saber", a Águia de Ouro abordou benefícios e problemas do conhecimento em 26 alas.Embora abordasse o tema da tecnologia, a escola trouxe algumas alegorias tradicionais, mas muito alegres. A escola da Pompeia estava entre as primeiras desde o início da apuração, mas só assumiu a liderança na penúltima categoria.Logo no começo, quatro dinossauros mecânicos eram operados manualmente. Também houve carros mais modernos e com telões, em menor número. Destaque para o retrato da bomba de Hiroshima (com cogumelo atômico feito de lã de aço). Em outro carro, a velha guarda e as crianças da Águia frequentavam uma escola. Nele, foi escrita uma frase de Paulo Freire: "Não se pode falar de educação sem amor".A história da campeã da Pompeia começa com integrantes do Faísca de Ouro, que até então pulavam o carnaval na cidade de Tietê no interior de São Paulo desfilando por blocos carnavalescos da região, começaram a se organizar para dar origem à uma escola de Samba em São Paulo, eram eles: Gilson Carriuolo Antonio, Valdemar (Maíco) e José Luiz (Bolão). Assim surgia em 1976 o G.R.E.S. Águia de Ouro.O desfile foi na maior parte do tempo liderado pela Acadêmicos do Tatuapé, que venceu a apuração em 2017 e 2018, seguida pela Mancha Verde (campeã de 2019). Tudo mudou no quesito Alegoria. O julgador Marco Antônio Cardoso, de Alegoria, teve as notas anuladas porque ele foi flagrado sambando durante o desfile da Tatuapé. Dessa forma, esse quesito teve apenas três avaliadores, sem descarte.A grande decepção, porém, foi a Gaviões da Fiel, que trouxe o carnavalesco Paulo Barros para São Paulo. Após uma morna recepção na avenida, o desfile não foi bem avaliado pelos julgadores e a agremiação chegou a ficar a ponto de ser rebaixada até o penúltimo quesito.Confira abaixo o samba da campeã, com "O poder do saber: Se saber é poder, quem sabe faz a hora, não espera acontecer":Águia em suas asas vou voarE no caminho da sabedoriaPáginas da história desvendar!Sou eu… No elo perdido um desbravador!O tempo é o meu senhorEm busca da evolução…Criar e superar limites da imaginaçãoA mente dominarJamais deixar de Acreditar!Brincar de Deus…Recriar a vidaDesafiar, Surpreender!Na explosão a dor, uma lição ficouSou aprendiz do criador!Em cada traço que rabisco no papelVou desenhando o meu destinoNo horizonte vejo um novo alvorecerAo mestre meu respeito e carinhoÉ nova era, o futuro começouÉ tempo de paz, resgatar o valor!Águia…Razão do meu viverBerço que Deus abençoouNada se compara a esse amorMeu Coração é ComunidadeFaz o sonho acontecer!Pompéia guerreira, chegou sua horaSeu manto reluz o poder do saber É preciso saber viver