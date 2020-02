Gaviões da Fiel é a favorita do público de São Paulo (foto: Instagram Reprodução)

A escola de samba, na zona norte da capital, às 16 horas.Também desfilarão a campeã e a vice-campeã do Grupo de Acesso.para o grupo de acesso e as duas do Acesso que sobem para o especial em 2021.OsFantasia, comissão de frente, samba-enredo, harmonia, evolução, mestre-sala e porta-bandeira, enredo, alegoria e bateria.Em anos anteriores a nota de 8 a 10, podia ser variada em décimos – como 8,9 e 9,5, por exemplo. Agora,Antes a pontuação começava em 10 e sofria descontos, agora ela inicia em 9.8, pode chegar a 10, mas também pode diminuir.Desta forma, o último item a ter as notas lidas será o critério de desempate:A primeira nota a ser lida será do quesito

O CarnaUai

Estado de Minas terão mais uma vez uma cobertura especial dos Neste carnaval 2020, o Portal UAI e oterão mais uma vez uma cobertura especial dos blocos de rua em Belo Horizonte



Veja a lista completa dos blocos de rua de Belo Horizonte

Monte sua agenda de carnaval

Já montou a sua programação para o carnaval 2020? O Portal Uai criou uma ferramenta especialmente para te ajudar! É bem rápido. Monte seu roteiro de carnaval para agitar nos seus bloquinhos favoritos. Veja como é fácil:



Escolha a data em que vai curtir o carnaval

Selecione os blocos que você vai participar

Depois que selecionar, clique no botão “Gerar Agenda”. Pronto, seu roteiro foi criado.

Agora, compartilhe com seus amigos sua programação do carnaval 2020.





Os blocos de rua do carnaval BH 2020 já estão nas ruas para a folia. Chegou a hora de vestir as fantasias, preparar o glitter e entrar no ritmo do carnaval 2020.



E para te ajudar nessa preparação, listamos uma programação com centenas de blocos de rua de BH. Confira todos os blocos de cada dia.